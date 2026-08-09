Após visita negada, Flávio escreve a Bolsonaro: “Quando sair, será recebido como herói”
O candidato à presidência da república, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais onde, emocionado, escreve uma carta endereçada a seu pai, após ter a visita negada no Dia dos Pais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A solicitação, apresentada na quarta-feira (5), foi justificada pela defesa como uma medida de caráter “estritamente humanitário e familiar”.
No vídeo, Flávio aparece em lágrimas, escrevendo a carta e dizendo que a visita havia sido negada. Nos trechos iniciais, Flávio diz que muitas pessoas pedem para saber como está o ex-presidente. “Cada pessoa que eu encontro na rua, no elevador, no hotel, no restaurante, no aeroporto, em qualquer recanto do nosso Brasil, pede pra eu levar o seu abraço, mas no momento eu não posso dizer: vou dar seu abraço sim, pode deixar”, diz o escrito.
Depois, Flávio diz que se preocupa com a saúde e o humor do pai e que está orando por ele “várias vezes ao dia”. O candidato do PL entra em detalhes sobre a campanha, dizendo que “bons palanques” foram fechados, apesar “de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar”.
Ao final da carta, Flávio diz que tem certeza de que sua campanha é “um projeto de Deus” para o Brasil, e que imagina “o povo ao delírio” assim que seu pai, Jair, lhe colocar a faixa presidencial em janeiro de 2027. Flávio ainda diz que o Brasil receberá Bolsonaro como “um herói”. “Proibir um filho de visitar um pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste”, conclui.
Leia a carta na íntegra abaixo:
Pai,
Acabei de fazer uma agenda em Itapetininga/SP, quando tomei ciência de que o nosso pedido (meu, do Carluxo e do Renan) havia acabado de ser negado. Por isso lhe escrevo, pois não poderei te dar um abraço e matar a saudade como gostaria.
Cada pessoa que encontro na rua, no elevador, no hotel, no restaurante, no aeroporto, em qualquer recanto do nosso Brasil, pede pra eu levar o seu abraço, mas no momento eu não posso dizer: “vou dar seu abraço sim, pode deixar”.
Fico sabendo pelos outros advogados como está sua saúde e seu humor, pergunto todos os dias, sem falta. Hoje me disseram que estavam sem saber ainda, porque sábado não tem visita de advogados. Então fiz minha oração pedindo a Deus que estivesse bem, como faço várias vezes ao dia.
Quanto à campanha, estamos indo bem! Junto com o Marinho conseguimos fechar bons palanques em quase todos os estados. Apesar de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente!
Quando recebi o seu manto e aceitei a missão de disputar a presidência do Brasil em seu lugar, você sabe que só fui porque tenho certeza que é projeto de Deus pro nosso Brasil, e somos apenas instrumentos usados por Ele para isso.
Nos meus discursos, quando falo que você vai colocar a faixa de presidente em mim, em 27 de janeiro, o povo vai ao delírio e eu fico mentalizando essa cena na minha cabeça. Vai acontecer, em nome de Jesus!
Pai, fique firme! Já, já você sai daí e o Brasil vai te receber de braços abertos, da forma que você merece: como um herói!
Sigo firme aqui na missão, me movendo e tomando decisões pela fé!
Proibir um filho de visitar um pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste…
Tô com saudade de ouvir sua voz, sua risada, suas piadas sem graça. Mas não tem mal que dure pra sempre. Deus só está nos capacitando pra algo muito maior em nossas vidas!
Até breve! Te amo! Fique com Deus
Tchau,
Flávio Bolsonaro.