Após visita negada, Flávio escreve a Bolsonaro: “Quando sair, será recebido como herói”

O candidato à presidência da república, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais onde, emocionado, escreve uma carta endereçada a seu pai, após ter a visita negada no Dia dos Pais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A solicitação, apresentada na quarta-feira (5), foi justificada pela defesa como uma medida de caráter “estritamente humanitário e familiar”.

No vídeo, Flávio aparece em lágrimas, escrevendo a carta e dizendo que a visita havia sido negada. Nos trechos iniciais, Flávio diz que muitas pessoas pedem para saber como está o ex-presidente. “Cada pessoa que eu encontro na rua, no elevador, no hotel, no restaurante, no aeroporto, em qualquer recanto do nosso Brasil, pede pra eu levar o seu abraço, mas no momento eu não posso dizer: vou dar seu abraço sim, pode deixar”, diz o escrito.

Depois, Flávio diz que se preocupa com a saúde e o humor do pai e que está orando por ele “várias vezes ao dia”. O candidato do PL entra em detalhes sobre a campanha, dizendo que “bons palanques” foram fechados, apesar “de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar”.

Ao final da carta, Flávio diz que tem certeza de que sua campanha é “um projeto de Deus” para o Brasil, e que imagina “o povo ao delírio” assim que seu pai, Jair, lhe colocar a faixa presidencial em janeiro de 2027. Flávio ainda diz que o Brasil receberá Bolsonaro como “um herói”. “Proibir um filho de visitar um pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste”, conclui.

Leia a carta na íntegra abaixo: