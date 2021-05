Seleção brasileira feminina de vôlei brilha e vence o Japão pela Liga das Nações

O time do técnico José Roberto Guimarães não deu oportunidade às orientais, que ainda não haviam perdido um set na competição, e venceram por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/21

Divulgação/FIVB A seleção feminina de vôlei venceu o Japão na Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou a segunda semana da Liga das Nações com uma grande vitória sobre o Japão, por 3 a 0, nesta segunda-feira, 31, em Rimini, na Itália. O time do técnico José Roberto Guimarães não deu oportunidade às orientais, que ainda não haviam perdido um set na competição, e venceram por 3 a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/21. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), diante da Rússia. Na quarta-feira, no mesmo horário, o adversário será a seleção italiana. Até o momento, a equipe soma três vitórias em quatro jogos disputados na competição.

Com uma atuação quase perfeita, o Brasil foi muito forte em todos os fundamentos e jamais perdeu o controle da partida. No primeiro set, com sete pontos de bloqueio, a seleção conseguiu abrir boa vantagem desde o início e fechou com 25 a 15. Tandara foi o destaque no início do segundo set, com grande participação no bloqueio e no ataque. Fe Garay, com 13 pontos, também desequilibrou a favor do time nacional. As japonesas vieram para o terceiro set para o tudo ou nada e tiveram o melhor momento no jogo, mas esbarraram na forte defesa brasileira, que serviu tanto para segurar o ímpeto adversário como para distribuir bem a bola para o ataque. Desta forma, o Brasil suportou a pressão japonesa e seguiu sem sustos para a conquista da terceira vitória.

*Com informações do Estadão Conteúdo