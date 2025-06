Seleção brasileira feminina de vôlei vence o Canadá por 3 sets a 0 na Liga das Nações

Júlia Bergmann e Júlia Kudiess foram os destaques da equipe; no final de semana, Brasil enfrentará a República Dominicana, no sábado (21), e a Turquia, no domingo (22)

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma vitória convincente sobre o Canadá, triunfando por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/23, durante a Liga das Nações, realizada em Istambul. As jogadoras Júlia Bergmann e Júlia Kudiess foram fundamentais para o resultado, anotando 17 e 16 pontos, respectivamente. Com esse resultado, o Brasil soma agora cinco vitórias em seis partidas, consolidando sua posição na tabela, onde ocupa o quinto lugar.

A equipe tem mostrado um desempenho sólido ao longo da competição, o que aumenta as expectativas para os próximos desafios. No próximo fim de semana, a seleção enfrentará a República Dominicana no sábado (21), e a Turquia no domingo (22). Esses jogos são cruciais para a equipe, que busca garantir uma boa colocação antes da fase final do torneio.

A fase decisiva da Liga das Nações está programada para ocorrer em Lodz, na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho. A expectativa é alta, e a equipe brasileira espera manter o bom desempenho para brigar por um lugar no pódio.

