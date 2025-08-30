Seleção masculina de basquete protagoniza virada histórica contra os EUA e vai à final da Americup

Estados Unidos, maiores campeões da competição, disputarão o terceiro lugar contra o perdedor da segunda semifinal

Reprodução/Instagram/@basquetebrasil Seleção Masculina de Basquete vence Estados Unidos por 92 a 77



A seleção masculina de basquete do Brasil protagonizou uma virada histórica neste sábado (30), ao derrotar os Estados Unidos por 92 a 77 na semifinal da AmeriCup, disputada em Manágua, na Nicarágua. Com a vitória, o Brasil garante vaga na final deste domingo (31), às 21h10 (horário de Brasília), quando enfrentará o vencedor do duelo entre Canadá e Argentina, que se enfrentam ainda neste sábado. Os Estados Unidos, maiores campeões da competição, disputarão o terceiro lugar contra o perdedor da segunda semifinal.

A equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic mostrou resiliência e protagonizou uma reação espetacular. No terceiro quarto, chegou a estar 20 pontos atrás no placar e entrou no último período com 10 pontos de desvantagem. No entanto, o quarto final foi de domínio absoluto do Brasil, que virou o jogo com grande atuação de Yago, autor de 25 pontos, e Bruno Caboclo, que marcou 20.

Os brasileiros já haviam enfrentado os EUA na fase de grupos e haviam perdido por 90 a 78. Na semifinal, o começo de jogo foi novamente difícil: os americanos abriram 8 a 2 logo nos primeiros minutos. Mesmo assim, o Brasil conseguiu equilibrar as ações e fechou o primeiro quarto atrás por apenas três pontos: 23 a 20. No segundo quarto, o Brasil empatou e assumiu a liderança pela primeira vez com uma jogada de três pontos de Reynan, após roubo de bola e contra-ataque de Alexei. A vantagem, no entanto, não durou. Com erros na defesa e ansiedade no ataque, o Brasil viu os EUA abrirem 14 pontos e fecharem o primeiro tempo com 52 a 38.

A situação se agravou no terceiro quarto, quando os EUA chegaram a abrir 20 pontos de frente. Para piorar, Caboclo cometeu sua quarta falta e precisou deixar a quadra com pouco mais de um minuto jogado. Ele foi substituído por Nathan, mas a seleção conseguiu se reorganizar, ajustando a defesa e reduzindo o ritmo acelerado no ataque. O Brasil entrou no último período perdendo por 68 a 58.

Com a volta de Caboclo, a equipe ganhou força ofensiva ao lado de Yago. Faltando menos de cinco minutos para o fim, o placar já apontava 75 a 74, com o Brasil colado nos EUA. Em sequência, Yago, Jorginho e Caboclo converteram pontos decisivos, e a equipe virou o jogo, abrindo vantagem de 80 a 75, com menos de três minutos restantes. Impulsionada pelo bom momento e pela confiança em quadra, a seleção manteve o ritmo e fechou a partida em 92 a 77, garantindo a vaga na final da AmeriCup 2025 e mantendo viva a busca pelo quinto título do torneio continental.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula