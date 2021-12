Tênis: Luisa Stefani se torna 1ª brasileira a entrar no Top 10 da WTA

Bronze nas Olimpíadas de Tóquio, a tenista de 24 anos esteve em seis finais de circuito no ano

Reprodução/ Instagram @luisastefani Luisa Stefani é a melhor brasileira já ranqueada na WTA



Bronze na Olimpíada de Tóquio 2020, Luisa Stefani entrou no Top 10 de duplas femininas da WTA (Associação de Tênis Feminino) nesta sexta-feira, 17. Essa é a primeira vez que uma brasileira fica entre as 10 primeiras do ranking que define as competidoras durante o ano. Aos 24 anos, Luisa esteve em seis finais além das Jogos Olímpicos. Foi campeã no WTA 1000 Montreal e prata no 1000 Cincinnati, 1000 Miami, 500 San Jose, 500 Adelaide e 500 Abu Dhabi. Em setembro na semifinal do US Open, Luisa infelizmente caiu e teve uma lesão no joelho, precisando passar por cirurgia. Ela perdeu o restante da temporada, quando ainda poderia ter disputado a WTA Finals. Gabriel Dabrowski, parceira de Luisa durante o ano é a sétima. A segunda melhor brasileira ranqueada é Carolina Alves, na 131ª posição. Laura Pigossi, medalhista em Tóquio, é a 163ª.