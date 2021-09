Tênis: Medvedev vence Djokovic por 3 sets a 0 e conquista o título do US Open

Russo foi vice-campeão em 2019 quando perdeu para Rafael Nadal em 5 sets

Reprodução/ Twitter @usopen Medvedev conquista seu primeiro US Open



Novak Djokovic perdeu a chance de se tornar o maior vencedor de Grand Slam após os 30 anos. Na noite deste domingo, 12, o sérvio perdeu para o russo Deviil Medvedev por 3 sets a 0 e viu o adversário conquistar seu primeiro título do US Open. A partida foi uma ‘revanche’ da final do Australian Open deste ano, que terminou com vitória de Djokovic. O jogo foi todo de Medvedev, que fez 6/4, 6/4 e 6/4. Durante a partida, Djokovic chegou a quebrar a raquete por errar uma devolução e levou vaias da torcida. Em 2019, o russo já tinha chegado à final do torneio norte-americano, mas perdeu para Rafael Nadal em 5 sets.