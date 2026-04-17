‘Tinha abandonado, nem pensava mais’, diz Oscar sobre entrada no Hall da Fama

Um dos poucos a receber a honraria sem ter jogado na NBA, o ex-atleta passou a integrar o grupo em 2013

Divulgação Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos



O ex-jogador Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama dos Estados Unidos em 2013. Em entrevista ao Talk Show JP, da Jovem Pan, em setembro de 2022, o ex-atleta contou sobre como foi receber a notícia de que conquistou a honraria. Ele foi um dos poucos a conquistar a honraria sem ter atuado na NBA.

“Eu tinha abandonado, nem pensava mais. Eu já tinha entrado para o Hall da Fama da Fiba (Federação Internacional de Basquete)”, disse.

Oscar Schmidt relatou que recebeu a notícia de um integrante da federação quando estava em viagem nos Estados Unidos. “Me liga um iugoslavo: ‘Queria te informar que você entrou no Hall da Fama‘. Eu sei, você lembra da festa que fizeram lá? Pararam o jogo, a gente entrou e deram o prêmio”, contou. Logo depois, o funcionário da instituição desfez o mal-entendido e informou que se tratava da honraria dos Estados Unidos.

Em 8 de abril, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) homenageou o ex-atleta. Oscar Schmidt também foi introduzido no Hall da Fama da instituição. O ex-jogador não pôde comparecer e foi representado pelo filho.

Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele passou recentemente por uma cirurgia.

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