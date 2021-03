UFC: Lutadora desmaia duas vezes durante pesagem e confronto é cancelado; assista

A busca por bater o peso em lutas do UFC é desgastante para os lutadores e, às vezes, pode levar a colapsos. Nesta sexta-feira, 19, a lutadora Julija Stoliarenko, de 27 anos, desmaiou duas vezes ao tentar se pesar para a luta contra a norte-americana Julia Avila, marcada para este sábado em Las Vegas. Visivelmente tonta, ela subiu na balança e aguentou poucos segundos, antes de dar uns passos para trás e desmaiar. Imediatamente Julija foi socorrida por médicos e organizadores, que a deixaram sentada e conversaram sobre seu estado de saúde. A lutadora ainda tentou pela segunda vez se pesar, mas desmaiou novamente.

Ela foi atendida e começou a beber líquidos, mas precisou ser retirada da sala de pesagem em uma maca. Julija disputa a categoria peso-galo e precisava bater 61,5 kg para participar da luta. O objetivo foi alcançado, mas ela estava muito debilitada e a organização do UFC decidiu por cancelar o confronto. As demais pesagens ocorreram sem problemas. O UFC Vegas 22 terá como luta principal o embate entre Kevin Holland (EUA) e Derek Brunson (EUA). Os brasileiros Léo Santos (peso leve) e Bruno Bulldoguinho (peso-mosca) também estarão no evento.

Scary scene at #UFCVegas22 official weigh-ins as Julija Stoliarenko collapsed multiple times while trying to make weight.

Her fight with Julia Avila has been canceled. 🙏 pic.twitter.com/myaDSvkNHP

— MMA Junkie (@MMAjunkie) March 19, 2021