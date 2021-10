Verstappen chama Hamilton de ‘idiota estúpido’ durante treino para o GP dos EUA

Pilotos disputaram ‘roda a roda’ uma das voltas nesta sexta-feira, 22, em briga acirrada pela liderança

Reprodução/ Twitter @F1 Max e Lewis ficaram roda a roda em volta durante o treino livre



Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) estão em uma disputa acirrada pelo título da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 22, a rivalidade ganhou novos contornos durante o treino livre para o GP de Austin, nos Estados Unidos. Durante o circuito, os dois disputaram ‘roda a roda’ uma volta e o holandês ficou bastante irritado com o britânico pela tentativa de ultrapassagem, o chamando de ‘idiota estúpido’ no rádio e mostrando o dedo do meio. O engenheiro de corrida da equipe tentou acalmá-lo. “Ignore, não se preocupe com isso”, disse. A corrida terminou com Verstappen em oitavo e Hamilton em terceiro, atrás de Sergio Perez (Red Bull) que foi o mais rápido com 34,946 segundos e Lando Norris (McLaren), que terminou em segundo. “No geral, não foi fácil lá fora hoje, a pista é bastante acidentada e encontrar o meio-termo certo no carro não foi das mais fáceis”, disse Verstappen após o treino. O Grande Prêmio dos EUA acontece no domingo, dia 24, às 16h (horário de Brasília).