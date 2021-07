Verstappen lidera 1º treino livre do GP da Inglaterra; Hamilton é o terceiro

Com casa cheia nas arquibancadas, o único treino livre antes da sessão oficial de classificação terminou com a liderança do holandês da Red Bull, que liderou com folga

Reprodução/Twitter/@F1 Max Verstappen liderou o treino livre do GP de Silverstone



A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira, 16, no circuito de Silverstone, para o GP da Inglaterra – a 10.ª etapa da temporada 2021 -, a um final de semana diferente do habitual com o novo formato que modifica a programação na pista. Com casa cheia nas arquibancadas, o único treino livre antes da sessão oficial de classificação terminou com a liderança do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que liderou com folga, enquanto que o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, seu concorrente ao título, foi o terceiro, quase oito décimos atrás. O GP da Inglaterra marca a estreia oficial das “sprint races” aos sábados, que serão realizadas em três etapas da temporada 2021. A introdução do modelo muda o formato do final de semana. Com isso, na sexta-feira é realizado apenas um único treino livre antes da classificação, enquanto que a segunda sessão acontece no sábado antes da “sprint race”.

Com isso, ninguém perdeu tempo e o grid já foi para a pista nos minutos iniciais da sessão de uma hora de duração. Uma das grandes dúvidas das equipes era descobrir o balanço ideal entre o uso dos 60 minutos para fazer simulações de classificação e corrida. Mesmo com a segunda sessão livre no sábado, o regulamento para o final de semana limita o que é possível mexer no carro entre a classificação e a “sprint race”. Na frente, Verstappen não teve dificuldades para manter a liderança com seu melhor tempo em 1min27s035. Mesmo com pneus médios, o britânico Lando Norris, da McLaren, fez um tempo bom para se manter em segundo, a 0s779 do holandês (1min27s814). Já Hamilton, que saiu de pneus macios, não conseguiu superar o compatriota, terminando em terceiro com apenas um milésimo de segundo atrás (1min27s815).

O Top 10 desta primeira sessão de treinos livres foi completada pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari; pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes; pelo espanhol Carlos Sainz Jr., também da Ferrari; pelo alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin; pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull; pelo australiano Daniel Ricciardo, da McLaren; e pelo francês Esteban Ocon, da Alpine. A organização do GP da Inglaterra firmou uma parceria com o governo britânico e a etapa será realizada com casa cheia, com pessoas totalmente vacinadas ou que tenham apresentado um teste PCR negativo. Isso faz parte de uma pesquisa maior das autoridades para entender como manter a realização de eventos esportivos mesmo em momentos de alta dos casos de C-19. O grid da Fórmula 1 volta ao circuito de Silverstone ainda nesta sexta-feira para o treino oficial de classificação, em seu formato tradicional (Q1, Q2 e Q3), definindo o grid de largada para a “sprint race” deste sábado. A sessão está marcada para 14 horas (de Brasília).

*Com informações do Estadão Conteúdo