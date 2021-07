Maserati honra DNA de competição com o lançamento do superesportivo MC20

Considerado o carro mais potente já produzido pela empresa, o novo modelo representa o início de uma nova era para a fabricante italiana de automóveis

Reprodução / Maserati O MC20 foi batizado como o superesportivo 100% Maserati; o preço do automóvel gira em torno de R$ 1,2 milhão, fora os impostos



Fundada pelos irmãos Ettore e Ernesto Maserati com objetivo de desenvolver carros e motores, a Maserati tem em seu logotipo a marca imponente do tridente inspirado na estátua de Netuno, localizada em umas das principais praças de Bolonha, em Roma. O histórico campeão no automobilismo, com participação na prova inaugural da Fórmula 1 em 1950, e a conquista do título em 1957 foram os principais gatilhos para que a fabricante conquistasse o planeta com lançamentos que passaram a ser cobiçados por apaixonados por design e também pelos superesportivos italianos. A line up de sucesso teve início em 1956 com o lançamento do modelo 3005. Neste ano, a Maserati apresentou seu mais novo superesportivo, o MC20. O mais potente carro de série já produzido pela empresa representa o início de uma nova era para a fabricante italiana de automóveis. O motivo é o motor biturbo 3.0 litros v6, 630 cv, entrega torque de 74.4 quilograma/força e tecnologia de injeção dupla da Fórmula 1.

A transmissão é de oito velocidades com embreagem dupla, tração traseira e vai com pé embaixo vai de 0km a 100km em apenas 2.9 segundos para atingir a velocidade máxima de 323km/h. Estando com velocidade de 100km/h é preciso apenas 33 metros para a parada completa do automóvel, que tem cinco modos de condução disponível. Quanto ao design, foi preciso mais de duas mil horas de desenvolvimento para que a máquina atingisse o excelente coeficiente aerodinâmico. A abertura da porta é estilo gaivota, os mostradores esportivos remetem aos carros de pista e os escapamentos traseiros transportam o piloto para outra dimensão de esportividade e atração. Painéis de fibra de carbono comportam duas telas na central de multimídia com muita tecnologia e conectividade. O momento para a marca italiana é tão especial que o MC20 foi batizado como o superesportivo 100% Maserati. O preço do automóvel gira em torno de R$ 1,2 milhão, fora os impostos.

*Com informações do repórter Alex Ruffo