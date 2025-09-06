Verstappen tira pole de Norris em Monza e marca a volta mais rápida da história da Fórmula 1

Holandês conseguiu superar o piloto da McLaren nos segundos finais do treino, conquistando primeiro lugar no grid pela 45ª vez; brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sétimo e igualou sua melhor posição

Marco Bertorello/AFP O holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, comemora a pole position após a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1



Max Verstappen conquistou neste sábado (6) uma pole position histórica para o Grande Prêmio da Itália, em Monza. O holandês da Red Bull marcou 1min18s792, superando Lando Norris por apenas 0s077, e quebrou o recorde da pista que pertencia a Lewis Hamilton desde 2020.Com a marca, Verstappen também estabeleceu a volta mais rápida da história da Fórmula 1 em velocidade média: 264,6 km/h. O tetracampeão mundial alcançou sua 45ª pole na carreira e se tornou o piloto da Red Bull que mais vezes conquistou o primeiro lugar no grid, superando Sebastian Vettel.

“Foi muito apertado. Fizemos ajustes finais que me permitiram forçar um pouco mais. Estar na pole aqui é fantástico”, disse o holandês pelo rádio, emocionado após o feito. A McLaren, dominante na temporada, viu o triunfo escapar nos segundos finais. Norris, que largará ao lado de Verstappen, admitiu a frustração, mas elogiou o rival: “Max foi rápido durante todo o fim de semana. Estou satisfeito com a segunda posição, mas não foi tão confortável para nós”.

Na Ferrari, a torcida italiana não teve motivos para festa. Charles Leclerc ficou em quarto lugar e reconheceu a superioridade de Red Bull e McLaren: “Sabíamos que eles tinham algo a mais para este fim de semana”. Hamilton, agora piloto da equipe italiana, terminou em quinto, mas perdeu posições por punição e largará em décimo. O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, classificou-se em terceiro e completará a segunda fila do grid.

Bortoleto iguala melhor posição no grid

O brasileiro Gabriel Bortoleto também se destacou em Monza. O piloto da Sauber garantiu o sétimo lugar no grid, igualando sua melhor posição de largada, obtida no GP da Hungria. Foi a quarta vez na temporada que ele alcançou o Q3, etapa que reúne os dez mais rápidos da classificação. “Estou muito feliz com o nosso desempenho hoje e por termos conseguido voltar ao Q3, mas a última volta não foi a ideal. Forcei demais com os pneus novos e o carro saiu um pouco, mas ainda é uma posição forte para largar”, avaliou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Bortoleto fez o tempo de 1min19s390 e terminou em oitavo, a 0s598 de Verstappen. Com a punição a Hamilton, ganhou uma posição no grid e espera aproveitar o bom ritmo de corrida para buscar pontos neste domingo. “Nosso ritmo está bom e acho que pode ser um dia interessante. Estamos evoluindo muito como equipe, brigando de igual para igual por um lugar no top 10”, afirmou. O GP da Itália, a 16ª etapa da temporada, será disputado neste domingo, às 10h (horário de Brasília).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira