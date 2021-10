Pai de Neymar sai em defesa do filho após áudio de Galvão: ‘Idiota não, herói’

‘Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota’, escreveu o empresário; vídeo em que locutor da Globo supostamente xinga o jogador viralizou nas redes sociais

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT Neymar foi defendido pelo pai e pela irmã Rafaella



Após circular um áudio do locutor Galvão Bueno supostamente chamando Neymar de “idiota”, o pai do jogador saiu em defesa do filho na noite desta segunda-feira, 11. O empresário publicou uma foto do camisa 10 ao lado de um torcedor e disse que Neymar Jr. é “um herói sem mentiras, que enfrenta a sua história de frente”. “Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota”, escreveu o pai do atacante do Paris Saint-Germain. “Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o ‘mascarado’. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações. Ontem meu filho posou para foto ao lado de uma criança, colou seu rosto no dele, mesmo se arriscando a ser criticado por tirar a máscara”, continuou Neymar pai.

“Mas e agora? Cadê o respeito pelo ser humano, pela foto eterna em uma vida efêmera… a oportunidade única de um fã. É, meu filho é mascarado e o que você mais quiser. Mas idiota? Não!”, afirmou. O empresário seguiu chamando o filho de herói e dizendo que ele não busca “atalhos covardes e traiçoeiros”. “Vamos em frente filho… tenho orgulho demais de você!”, escreveu. Rafaella Santos, irmã do jogador, também comentou sobre o assunto nas redes sociais. “Ainda bem que eu não jogo bola porque eu ia pegar alguém pelo cabelo, eu ia bater boca até o final. Não sei, eu ia tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse. Não tenho essa paciência que meu irmão tem. Ele tem uma paciência de Jó”, falou. “E um certo senhor durante a transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?”, provocou.