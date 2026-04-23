Palmeiras vence Jacuipense, encaminha vaga na Copa do Brasil, mas Vitor Roque preocupa

Ramón Sosa foi o autor de 2 dos 3 gols do time de Abel Ferreira; Felipe Anderson marcou o último

Foto: RENATO GIZZI/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ramón Sosa, autor de 2 dos 3 gols do Palmeiras contra o Jacuipense



Ramón Sosa entrou em campo nesta quinta-feira (23) destinado a ser o protagonista do jogo. O paraguaio fez quatro gols – só dois valeram -, sofreu um pênalti e liderou o Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

A boa atuação de Sosa, que foi aplaudido de pé quando substituído aos 23 minutos do segundo tempo, foi potencializada pela parceria com Mauricio. O que reflete em uma ótima notícia para a seleção do Paraguai, que conta com os dois atletas para a Copa do Mundo.

No entanto, o Palmeiras contabiliza prejuízos neste jogo. O Jacuipense entrou em campo apelando para a agressividade, com faltas violentas que resultaram em uma expulsão, cartões amarelos e numa repetição de lesão em Vitor Roque.

Jacuipense e Palmeiras voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, às 21h30. A partida será disputada em Londrina-PR, no Estádio do Café. O resultado obtido no Allianz Parque permitirá ao clube alviverde perder por até dois gols de diferença. A equipe baiana precisará ganhar por três gols de vantagem para levar para os pênaltis e quatro ou mais gols para levar a vaga no tempo normal Pelo Brasileirão, o Palmeiras entra em campo no domingo, às 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino.

O Palmeiras se impôs desde os primeiros movimentos e chegou prontamente ao gol. Sosa foi derrubado na área por David Santana, e o árbitro assinalou pênalti. O paraguaio converteu a cobrança e colocou o time alviverde em vantagem aos 9 minutos.

Abel optou por um time misto, com jogadores que menos atuaram nas últimas partidas ou suspensos. Dessa forma, Vitor Roque, recuperado de lesão foi escalado como titular. Mas logo aos 15 minutos, sofreu um falta agressiva de Vicente Reis, machucou novamente o mesmo tornozelo que o afastou dos gramados por quase um mês e foi substituído.

Aos 32, Sosa recebeu, pela esquerda, cruzamento na medida de Khellven, ajeitou e emendou para o gol. Depois da comemoração, a frustração: o gol foi anulado por um toque na mão do paraguaio.

Em 30 minutos, o Jacuipense recebeu três cartões amarelos. O time baiano exagerou na força das faltas e, mesmo depois de machucar Vitor Roque, não mudou de postura. Até que aos 35, Talisca foi expulso após outra falta dura, na entrada da área, sobre Lucas Evangelista.

Um novo pênalti foi marcado aos 41 depois que Felipe Anderson tentou o cruzamento pelo lado direito e a bola bateu no rosto do atleta do Jacuipense. O VAR recomendou a revisão, e a penalidade foi anulada.

Aos 44, outro gol de Sosa foi anulado. O paraguaio tocou de cabeça em posição irregular. Mas aos 53, Felipe Anderson fez seu primeiro gol na temporada. Após jogada com bate rebate na grande área, o meia finalizou e anotou.

Apesar do domínio, o Palmeiras não conseguiu um placar elástico no primeiro tempo. A violência do Jacuipense, a falta de pontaria e uma dose de azar pelo mau posicionamento dos atacantes dificultaram a missão.

Para o segundo tempo, o Palmeiras voltou com a mesma postura. Aos 10, o terceiro pênalti foi marcado – e confirmado. Arthur foi derrubado na área. Sosa cobrou e guardou o terceiro.

Aos poucos, Abel fez trocas no time e colocou em campo titulares, como Arias, López e Andreas. No entanto, o time diminuiu o ritmo e deixou de pressionar com tanta intensidade. Flaco López por pouco não marcou de bicicleta no acréscimo, mas o goleiro Marcelo fez grande defesa e impediu o quarto gol.