Portugal: Belenenses tem 13 jogadores com variante Ômicron

Time português enfrentou o Benfica no sábado (27) em desvantagem de atletas e partida foi suspensa no 2º tempo

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Treze jogadores do Belenenses, de Portugal, foram infectados pela variante Ômicron do novo coronavírus.



Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Saúde (INSA) de Portugal confirmou 13 casos da variante Ômicron entre jogadores do time de futebol Belenenses. A instituição disse ter encontrado claros indícios da variante nas amostras analisadas no domingo, 28, mas ainda estão realizando a sequenciação genética dos vírus encontrados. O clube informou que os atletas e as pessoas com quem tiveram contato estão em quarentena. Um dos infectados é o zagueiro sul-africano Cafú Phete, que esteve em Gana e na África do Sul nas últimas semanas para jogar pela seleção de seu país e voltou a Portugal no dia 22 de novembro. Apesar da alta de casos de Covid-19 ao longo da semana passada, o Belenenses insistiu em enfrentar o Benfica pelo Campeonato Português no sábado, 27, e entrou em campo com apenas 9 jogadores. Após o intervalo, somente 6 atletas do clube voltaram para disputar o segundo tempo e o jogo foi suspenso.