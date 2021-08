Rei do futebol, Pelé cobra US$ 10 mil por meia hora de conversa virtual

Rodada de bate-papo com o craque está marcada para acontecer nesta quarta-feira, 11, com duração de 30 minutos

Reprodução/Instagram/Pelé Pelé pretende arrecadar fundos para a sua organização sem fins lucrativos, a The Pelé Foundation



Considerado o rei do futebol, o ex-jogador Pelé aderiu ao mais recente modelo de comunicação virtual: uma conversa particular agendada e paga entre fãs e celebridades Em palavras mais simples, a novidade é que o ídolo do Santos vai vero seu tempo para os fãs: cada cota de conversa será negociada pelo valor inicial de US$ 10 mil, equivalente a R$ 53 mil. A proposta de IPO Humano, intermediada por um site, tem valor baseado no tempo disponível e na reputação do professional que se abre para a conversa. O bate-papo com o craque de futebol vai acontecer nesta quarta-feira, 11, com duração de 30 minutos. Ao todo, serão 10 cotas negociadas. A estrategista-chefe da Necton Investimentos, Bruna Marcelino, explica a ideia proposta. “‘É uma forma de você se conectar com alguma celebridade, agendar um horário para conversar. No LinkedIn a gente consegue ter acesso a pessoas normais, já celebridades fica mais difícil conseguir o contato porque elas têm uma quantidade de seguidores muito maior. Então a ideia do IPO humano é disponibilizar a ligação. A pessoa pagar para ter horário para falar com uma celebridade”, pontua. Pelé pretende arrecadar fundos para a sua organização sem fins lucrativos, a The Pelé Foundation.

*Com informações do repórter Victor Moraes