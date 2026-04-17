Relembre a trajetória de Oscar Schmidt, lenda do basquete que morreu aos 68 anos

O ‘Mão Santa’ passou recentemente por cirurgia; sua maior conquista foi o Pan-Americano de 1987

reprodução/Instagram O Mão Santa, como ficou conhecido, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte



Morreu nesta sexta-feira (17) Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, lenda do basquete brasileiro e mundial, aos 68 anos. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.

O Mão Santa, como ficou conhecido, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 16 de fevereiro de 1958. Se interessou pelo basquete quando se mudou para Brasília, quando começou a jogar pelo Clube Unidade da Vizinhança.

Oscar se mudou para São Paulo e começou a jogar pelo Palmeiras, em 1974, com apenas 16 anos. O sucesso veio logo cedo, com o Campeonato Paulista e Paulistano do mesmo ano (ganharia os próximos dois). Conquistou o Brasileiro de 1977, sendo seu primeiro título nacional. Conquistou em 1978 pela Seleção juvenil a medalha de bronze no campeonato mundial nas Filipinas.

O ala então se transferiu para o clube Sírio, onde foi campeão mundial de 1979, atuando de 1978 a 1982, e também ganhou o Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Teve seu melhor momento da carreira pelo Juvecaserta, onde atuou por oito anos na Itália, depois do Sírio. Jogou também pelo Pavia por três anos, ficando no país até 1993.

Oscar atuou também na Espanha, pelo Fórum, e até 1995, quando voltou ao Brasil para atuar pelo Corinthians. Lá, ganhou seu oitavo título brasileiro em 1996. Jogou ainda pelo Banco Bandeirantes, Mackenzie e Flamengo.

Ao se aposentar pelo Rubro-Negro, em 2003, após mais de 20 anos de carreira, passou Kareem Abdul-Jabbar como maior pontuador da história do basquete, com 49.725 pontos, marca recentemente ultrapassada por outra lenda, LeBron James, do Los Angeles Lakers.

Seleção Brasileira

Pela seleção principal, a maior conquista de Oscar foi os Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, batendo o time da casa, em uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro, e que foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos montaram seu lendário Dream Team. Também foi campeão dos Sul-Americanos de 1977, 1983 e 1985.

Oscar tem diversos recordes, principalmente olímpicos. Fez o maior número de pontos em um jogo, com 55, contra a Espanha em 1988. Também tem a maior média de pontos em uma edição das Olimpíadas, com 42,3. Foi cestinha por 3 edições, e também é o maior cestinha da história da Seleção Brasileira de Basquete. É o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.973 pontos.

Oscar é recordista de pontos em Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições. Foi introduzido ao Hall da Fama do Basquete americano em 2013, sendo um dos poucos a receber a honra sem ter atuado na NBA. Também integra os Halls da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e do basquete italiano e espanhol.

Oscar quase atuou pelo Brooklyn Nets, da NBA, mas não assinou o contrato por ter que deixar de atuar pela Seleção Brasileira. Na época, o time se chamava New Jersey Nets, e selecionou Oscar no Draft de 1984, que contou com nomes lendários como Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley e John Stockton.