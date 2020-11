Santos vive surto de casos de Covid-19 e tem 10 jogadores infectados

Além dos atletas, o técnico Cuca e outros membros da comissão técnica também testaram positivo para a doença

Ivan Storti/Santos FC Jean Mota foi um dos jogadores que testou positivo para a Covid-19 nesta terça.



Com sete novos casos registrados nesta terça-feira, 10, o Santos está vivendo um surto de Covid-19 dentro de seu elenco. Testes feitos hoje confirmaram que Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison e Sandry testaram positivo para a doença. Eles se juntam a Madson, Lucas Veríssimo e João Paulo, que foram diagnosticados na segunda. Além dos jogadores, membros da comissão técnica também estão infectados. São eles o técnico Cuca, os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e o preparador de goleiros Arzul.

Cuca está afastado desde sábado, 7, e foi internado em um hospital onde está sob observação. Ele ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino, disputada no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação realizada hoje, o clube adotou cautela, fazendo com que os jogadores não saíssem de seus veículos durante a realização dos testes. Todos os que testaram positivo estão em isolamento e sob cuidados do departamento médico do Santos.

O resto do elenco será submetido a uma nova bateria de testes na quinta-feira, 12. No sábado, a equipe irá enfrentar o Internacional pelo Brasileirão com diversos desfalques. Além dos infectados, Soteldo não jogará, uma vez que está servindo à seleção da Venezuela. Além do elenco profissional masculino, o surto atingiu e equipe feminina do clube. Até o momento, 14 jogadoras foram diagnosticadas com a doença.

*Com informações da EFE