Seleção feminina sofre no início, mas vence República Dominicana na Liga das Nações de vôlei

O time volta à quadra no sábado (6), às 11h, novamente em Brasília, para enfrentar a Bulgária

Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV Seleção feminina de vôlei em partida contra a República Dominicana na Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei manteve o 100% de aproveitamento na Liga das Nações ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (4), em Brasília. Depois de um início instável e um primeiro set perdido, o time comandado por José Roberto Guimarães se reorganizou em quadra, cresceu de produção e construiu a virada, fechando a partida com parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15.

O primeiro set mostrou um Brasil ainda irregular. Com dificuldades na recepção e alternando bons e maus momentos no saque, a equipe viu a República Dominicana aproveitar os erros para controlar a parcial. Mesmo com tentativas de reação na reta final, as brasileiras não conseguiram evitar a derrota por 25 a 23.

A partir do segundo set, o cenário mudou. O Brasil passou a pressionar mais o saque, melhorou o bloqueio e encaixou o sistema defensivo, quebrando o ritmo ofensivo das adversárias. Com mais consistência na virada de bola, a seleção assumiu o controle da parcial, abriu vantagem no meio do set e empatou o jogo com mais segurança em 25 a 18.

O terceiro set foi o ponto de virada da atuação brasileira. Com intensidade desde o início, a equipe dominou completamente as ações, forçou erros constantes da República Dominicana e construiu uma vantagem ampla ainda na metade da parcial. Sem dar qualquer brecha de reação, o Brasil fechou em 25 a 11 em sua melhor atuação no jogo.

No quarto set, a República Dominicana tentou reagir e chegou a começar melhor, mas a superioridade brasileira voltou a aparecer rapidamente. Com volume de jogo, organização defensiva e maior eficiência nos contra-ataques, o Brasil retomou o controle e administrou a vantagem até fechar em 25 a 15.

A vitória mantém o Brasil com 100% de aproveitamento na Liga das Nações e reforça o bom início de campanha da equipe de José Roberto Guimarães, que derrotou a Holanda na estreia. O time volta à quadra neste sábado, às 11h, novamente em Brasília, para enfrentar a Bulgária.