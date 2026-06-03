Seleção feminina vence na estreia da Liga das Nações de Vôlei contra a Holanda

O Brasil ganhou os dois primeiros sets, perdeu o terceiro, mas conseguiu levar o jogo após fechar a quarta parcial

Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV Time brasileiro durante o jogo contra a Holanda na estreia da Liga das Nações



O jogo começou equilibrado, com as equipes se revezando na marcação dos pontos. Com dois erros seguidos das holandesas, o Brasil abriu a primeira vantagem em 12/9, com destaque para Júlia Kudiess e Júlia Bergmann.

No final do set, a seleção brasileira sacou bem e chegou a ter 19/13. Foram cinco pontos neste fundamento. Daí para frente foi só administrar para fechar a parcial em 25/17.

Com muita defesa e velocidade nas jogadas, o Brasil iniciou bem o segundo set e logo abriu 5/2. Júlia Kudiess e Júlia Bergmann voltaram a desequilibrar e a vantagem foi a 8/3.

A Holanda tentou uma recuperação, ao conseguir seu primeiro ponto de saque na partida, mas parou no forte bloqueio de Júlia Kudiess. O final da parcial mostrou a grande variedade de jogadas do Brasil, que rápido fechou em 25/15.

O Brasil voltou um pouco desconcentrado no começo do terceiro set e as holandesas aproveitaram para equilibrar com 3/3. Com bom saque de Ana Cristina, o Brasil abriu 6/3.

Mas o Brasil voltou a desconcentrar. Vários erros foram cometidos e a Holanda logo abriu 10/8, forçando José Roberto Guimarães a pedir tempo. “Energia, galera”, disse o treinador para suas jogadoras.

O Brasil voltou melhor e chegou a empatar em 13 pontos, mas pecou no saque e ficou em desvantagem em 19/16. Com bons momentos de Tainara, obteve o empate em 19. Com um ponto de saque de Tainara e outro de bloqueio de Júlia Kudiess, o Brasil virou para 22/21, mas o jogo foi paralisado pode 11 minutos por causa de problemas de iluminação no ginásio. Na volta, a Holanda fechou em 27/25.

Os primeiros momentos do quarto set foram marcados por erros do Brasil, boa defesa da Holanda e dois pontos de Tainara: 3/3. Com bom saque e defesa, as holandesas abriram três pontos e mantiveram a vantagem até 12/9.

Com a entrada de Rosamaria em lugar de Helena, o Brasil aumentou o ritmo e virou 15/14. O final foi disputado ponto a ponto, com vitória brasileira por 25/23.