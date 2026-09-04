Tenista recebe suspensão de um mês após ser pego no antidoping por cocaína

Ele já estava provisoriamente fora de ação desde 4 de agosto

O australiano Nick Kyrgios foi punido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta quinta-feira (3), após ser flagrado no antidoping por uso de cocaína.

Após avaliação do órgão, Kyrgios recebeu uma suspensão de um mês pelo ocorrido. Ele já estava provisoriamente fora de ação desde 4 de agosto, depois da identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.

De acordo com a ITIA, o tenista alegou que o uso da substância aconteceu de forma recreativa antes de um confronto pelo torneio na Espanha. Em consulta com um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), a instituição afirmou que a explicação do atleta é condizente com a quantidade de cocaína encontrada na sua amostra.

O período padrão de suspensão pelo acontecido, segundo as regras da WADA, é de três meses. No entanto, Kyrgios conseguiu a diminuição da pena para um mês por integrar um programa de tratamento aprovado pela ITIA.