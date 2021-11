Tiroteio interrompe partida de futebol em Macaé; veja vídeo

Barulho dos tiros assustou jogadores do Serra Macaense e Carapebus no estádio Moacyrzão

Reprodução/Youtube Jovem Pan Esportes Jogadores e arbitragem se protegeram durante o tiroteio



Um tiroteio interrompeu o jogo de futebol entre Serra Macaense e o Carapebus na tarde deste domingo, 31, em Macaé, no Rio de Janeiro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o goleiro do Carapebus, Guilherme, estava sendo atendido no gramado, quando começa o barulho dos tiros e os jogadores correm para se proteger. Em nota, o Serra Macaense informou que o jogo foi interrompido para preservação da integridade dos atletas e demais cidadãos envolvidos na partida. O clube afirmou que o tiroteio ocorreu do lado de fora do estádio Moacyrzão, que fica próximo a comunidade Nova Holanda, e que uma partida do time feminino, que ocorreria em seguida, foi cancelada. “O Serra Macaense Futebol Clube informa que o jogo da equipe Sub-20 diante do Carapebus, válido pelo Estadual da categoria foi interrompido aos 29 minutos da etapa complementar, ainda com 0x0 no placar, para preservação da integridade dos atletas e demais cidadãos envolvidos na partida, face os acontecimentos em torno do estádio Moacyrzão”, diz o comunicado. “A diretoria aguarda o pronunciamento da FERJ [Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro] para adequação da tabela de ambas as categorias”, completou.

Assista ao vídeo: