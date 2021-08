Abner Teixeira perde para cubano e fica com o bronze no boxe até 91 kg

Em bela campanha, Abner superou o britânico Cheavon Clarke e Hussein Iashaish, da Jordânia, para chegar à semifinal e subir ao pódio

Gaspar Nóbrega/COB Abner Teixeira foi bronze no peso pesado do boxe nas Olimpíadas de Tóquio



Abner Teixeira deu adeus ao sonho de conquistar o ouro na categoria pesado do boxe, de pugilistas entre 81 kg a 91 kg, ao ser derrotado pelo Julio La Cruz, de Cuba, na manhã desta terça-feira, 3. Em luta bastante acirrada, o brasileiro até desferiu bons ganchos e diretos, mas perdeu para o cubano por decisão unânime dos juízes. Assim, ele encerra a sua participação nas Olimpíadas de Tóquio com a medalha de bronze – no boxe olímpico, não há disputa pelo terceiro lugar. Em bela campanha, Abner superou o britânico Cheavon Clarke e Hussein Iashaish, da Jordânia, para chegar à semifinal. Na modalidade, o Brasil ainda tem Hebert Conceição e Bia Ferreira como esperanças de título.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real