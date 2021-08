Americana é campeã dos 400 metros com barreiras com recorde mundial

McLaughlin esteve em segundo lugar durante quase toda a corrida no Estádio Olímpico de Tóquio, mas protagonizou um sprint final fulminante e obteve o título com o tempo de 51s46

EFE/EPA/NIC BOTHMA Sydney McLaughlin é campeã dos 400m com barreiras



Em uma prova eletrizante, a americana Sydney McLaughlin deixou a compatriota Dalilah Muhammad nos metros finais e conquistou nesta quarta-feira, 3, a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio batendo o recorde mundial, repetindo o feito realizado na véspera pelo norueguês Karsten Warholm no masculino. McLaughlin esteve em segundo lugar durante quase toda a corrida no Estádio Olímpico de Tóquio, mas protagonizou um sprint final fulminante e obteve o título com o tempo de 51s46, batendo o próprio recorde mundial, estabelecido há menos de dois meses em Eugene, nos Estados Unidos. Muhammad completou a prova 0s12 depois e teve de se contentar com a prata, enquanto o bronze foi conquistado pela holandesa Femke Bol, com 52s03, melhor marca europeia de todos os tempos. Um dia antes, entre os homens, Warholm se tornou o primeiro na história a correr os 400m com barreiras com tempo abaixo de 46 segundos, em 45s94. O brasileiro Alison dos Santos foi bronze, e o americano Rai Benjamin ficou com a prata.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real

*Com informações da EFE