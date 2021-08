Saltos ornamentais: Ingrid Oliveira não avança à semifinal e está fora da Tóquio-2020

Na madrugada desta quarta-feira, 4, a brasileira não teve o rendimento esperado e somou apenas 261.20 pontos em cinco saltos, terminando na 23ª posição entre as 30 competidoras na plataforma de 10 metros

EFE/ Fernando Bizerra Ingrid Oliveira durante as classificatórias nos saltos ornamentais da plataforma de 10 metros



Considerada uma das melhores atletas dos saltos ornamentais no Brasil, Ingrid Oliveira não se classificou para a semifinal da plataforma 10 metros nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quarta-feira, 4, a brasileira não teve o rendimento esperado e somou apenas 261.20 pontos em cinco saltos, terminando na 23ª posição entre as 30 competidoras. A colocação foi insuficiente para ficar entre as 18 melhores que avançaram para a próxima fase. Ao longo da disputa, a carioca chegou a ficar entre as dez melhores, mas acabou falhando nos últimos saltos. A modalidade, assim, segue sem dar medalha ao país em Jogos Olímpicos.

