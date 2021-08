Dora e Yndiara ficam sem medalhas no skate park; Japão domina o pódio

Yosozumi Sakura terminou em 1º, Kokona Hiraki em segundo e Sky Brown em terceiro, que defende a Grã-Bretanha, mas nasceu no Japão

Miriam Jeske/COB Yndiara e Dora Varella durante a competição



As meninas do skate park não se importaram com o calor em Tóquio e subiram a temperatura na final da modalidade. No Centro de esportes urbanos Ariake, as brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp chegaram até a decisão e fizeram uma boa participação. Dora Varella, de 20 anos, abriu a final e em sua primeira volta recebeu uma nota 40.42. Na segunda tentativa, ela caiu e ficou apenas com 6.18. Na última ela arriscou e caiu novamente, conseguindo 38.54 e terminando em sétimo. Yndiara Asp, de 23 anos, veio logo em seguida na pista e conseguiu 37.34 como primeira nota. Na segunda volta ela também caiu e fez 7.14. Ela também caiu na terceira e fez 7.04, terminando na última colocação. O Japão dominou a prova com Yosozumi Sakura em 1º, Kokona Hiraki em segundo e Sky Brown em terceiro, que defende a Grã-Bretanha, mas nasceu no Japão.

