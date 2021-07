Ana Patrícia e Rebecca perdem para dupla da Letônia no vôlei de praia

Brasileiras perderam o primeiro set, conseguiram empatar no segundo, mas não seguraram as adversárias no tie-break

Miriam Jeske/ COB Dupla brasileira não conseguiu vencer as atletas da Letônia



No vôlei de praia feminino, a dupla Ana Patrícia e Rebecca enfrentou as atletas da Letônia Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka, no Shiokaze Park, na noite desta terça-feira no Brasil (manhã de quarta-feira no Japão) pela segunda rodada e perderam por 2 sets a 1. O primeiro set terminou 21 a 15 para a dupla letão. No segundo, as brasileiras melhoraram nos fundamentos e aproveitaram os erros das adversárias, empatando a disputa com 21 a 12. A partida então foi para o tie-break que foi muito disputado e acirrado, mas nos últimos pontos as atletas da Letônia conseguiram fechar em 15 a 12 e conseguiram a primeira vitória em Tóquio 2020. Ana Patrícia e Rebecca fecham a primeira fase contra as norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil na sexta-feira, dia 30, às 21h (horário de Brasília). Com uma vitória e uma derrota, para avançar as meninas precisam vencer o próximo duelo.