Ana Sátila não consegue se classificar para a final da canoagem slalom K-1

Brasileira fez tempo de 114.62 e ficou em 13º no classificação final; ela ainda compete no slalom C-1

Reprodução/ SporTV Ana Sátila não foi bem na semifinal



O Brasil não estará na decisão da canoagem slalom K-1 feminino. Na madrugada desta terça-feira, 27, a brasileira Ana Sátila ficou em 13º na classificação geral que avança os 10 melhores tempos. Ana fez uma boa descida, mas se atrapalhou no final e terminou com 114.62. A mais rápida da semifinal foi a australiana J. Fox que fez 103.18, seguida da eslovaca E. Mintalova e da alemã R. Funk. Na classificatória, Ana tinha conseguido um dos seus melhores tempos com 106.82 que, se ela tivesse repetido, estaria na decisão que acontece ainda hoje às 4h15 (horário de Brasília). Sátila também irá competir no Slalom C-1 que terá as classificatórias nesta quarta-feira, às 00h50.