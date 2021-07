Zebra no tênis: Naomi Osaka perde para tcheca e está eliminada dos Jogos Olímpicos

Markéta Vondrousová aproveitou os erros da japonesa e venceu por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/4

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Naomi Osaka foi eliminada dos Jogos Olímpicos



Número 2 do ranking mundial no tênis feminino individual, Naomi Osaka foi eliminada na terceira rodada pela tcheca Markéta Vondrousová por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/4. O resultado foi surpreendente já que a japonesa era a grande favorita a medalha e uma das queridinhas do país nos Jogos Olímpicos. Ela foi quem acendeu a pira olímpica na cerimônia de abertura na sexta-feira passada. Naomi não fez o seu melhor jogo. Ela não conseguia manter uma regularidade de pontuação, errou muito e deixou a tcheca abrir uma vantagem muito grande na qual não conseguiu buscar. Essa foi a primeira partida dessa fase e ainda não há chaveamento para a próxima fase.