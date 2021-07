Martine Grael e Kahena Kunze terminam em 3º após primeiro dia da vela

Atuais campeãs olímpicas fizeram uma primeira regata ruim, mas conseguiram se recuperar ao longo do dia

EFE/EPA/CJ GUNTHER Vela teve provas interrompidas por mal tempo



A dupla Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram um bom resultado depois do primeiro dia da vela em Tóquio 2020. Na categoria 49er FX, as brasileiras fizeram uma primeira regata ruim, terminando em 15º, mas conseguiram se recuperar nas duas seguintes e terminaram o dia na 3ª colocação geral. Elas voltam a competir nesta quarta-feira, dia 28, às 2h50 (horário de Brasília) na quarta regata. No mesmo dia ainda terão mais duas competições. Ao todo serão 12 regatas e a medal race. A disputa de medalhas será no dia 2 de agosto. Martine e Kahena são as atuais campeãs olímpicas, tendo conquistado o ouro na Rio 2016. Na categoria laser, o bicampeão olímpico Robert Scheidt encerrou a quarta regata também na terceira colocação. As provas foram adiadas devido ao mau tempo provocado pela aproximação de um tufão.