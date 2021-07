Ane Marcelle é derrotada por sul-coreana e cai nas oitavas do tiro com arco

Assim, o Brasil fica apenas com Marcus D’Almeida com chance de medalha no esporte – carioca enfrenta o italiano Mauro Nespoli, às 21h30 (de Brasília) da próxima sexta-feira, 30

Jonne Roriz/COB Ane Marcelle caiu nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio



A brasileira Ane Marcelle se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio na manhã desta quinta-feira, 29, ao ser derrotada pela sul-coreana An San nas oitavas de final do tiro com arco. Após um incrível empate no primeiro set, a carioca foi derrotada nos outros três sets, vendo a representante da Coreia do Sul cravar vários tiros certeiros. Poucos minutos antes, a atleta do Brasil havia vencido a mexicana Ana Vazques por 4 a 2. Assim, o Brasil fica apenas com Marcus D’Almeida com chance de medalha no esporte. Ontem, na categoria masculina, ele estreou com vitória sobre o holandês Sjef van den Berg. O adversário das oitavas do também carioca será o italiano Mauro Nespoli, às 21h30 (de Brasília) da próxima sexta-feira, 30.