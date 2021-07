Marcus D’Almeida consegue classificação história para oitavas de final do tiro com arco

É a primeira vez que o Brasil chega às oitavas; duelo será contra italiano Mauro Nespoli no dia 31 de julho

Jonne Roriz/COB Marcus D'Almeida é o representante do Brasil no tiro com arco individual masculino



O brasileiro Marcus D’Almeida entrou para a história na madrugada desta quarta-feira, 28, ao se classificar para as oitavas de final do tiro com arco individual masculino. É a primeira vez que o Brasil chega a essa fase da competição em uma Olimpíada. Na rodada qualificatória da sexta-feira passada, o brasileiro ficou na 40ª colocação geral e, no chaveamento, enfrentou o britânico Patrick Huston na rodada seguinte, disputada nesta madrugada. Nessa disputa, Marcus venceu por 7 a 1. Na terceira fase, enfrentou o holandês Sjef van den Berg e voltou a fazer 7 a 1 no placar e confirmar a vaga para as oitavas de final. A disputa acontece no dia 31 de julho contra o italiano Mauro Nespoli, às 9h30 horário do Japão (21h30 horário de Brasília do dia 30).