Após hat-trick, Richarlison é alvo de provocações de jogadores da seleção principal da Argentina

Estrelas como Paredes, Di María e Lo Celso utilizaram publicação para zombarem do brasileiro, que foi decisivo na vitória contra a Alemanha

Reprodução/Twitter @CBF_Futebol Atacante marcou três gols na estreia da seleção nos Jogos de Tóquio 2020



O atacante brasileiro Richarlison foi decisivo e marcou três gols na vitória do Brasil contra a Alemanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta quinta-feira, 22. Entretanto, nem o hat-trick evitou que o jogador fosse alvo de provocações. Ao menos três jogadores da seleção principal da Argentina utilizaram uma publicação da emissora TyC Sports para provocar Richarlison pela derrota do Brasil na final da Copa América. O volante Paredes, do PSG, escreveu um comentário questionando como foi o desempenho de Richarlison no jogo contra os argentinos. Em seguida, Di María, também do PSG, e Lo Celso, do Tottenham, se manifestaram, rindo do comentário do colega de seleção e provocando o brasileiro. Se Richarlison foi decisivo na vitória de hoje, acabou ficando apagado na derrota para a Argentina no dia 10 de julho, que fez com que os argentinos voltassem a conquistar um título.