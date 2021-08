Após primeira sessão do decatlo, Felipe dos Santos termina na 9ª colocação

Brasileiro participou das provas dos 100m rasos, salto em distância e arremesso de peso; às 6h30 ele volta para disputar salto com vara e 400m rasos

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Felipe dos Santos no arremesso de peso



A modalidade mais difícil dos Jogos Olímpicos começou nesta terça-feira, dia 3. O decatlo é a junção de dez provas do atletismo: 100 metros, salto em distância, lançamento de peso, salto em altura, 400 metros, 110 metros barreiras, lançamento do disco, salto à vara, lançamento do dardo e 1500 metros rasos, e é disputado apenas pelos homens (mulheres fazem o heptatlo). São dois dias de disputa e na primeira sessão do dia 1, com três provas disputadas, o brasileiro Felipe dos Santos terminou em 9º no quadro geral. Na prova dos 100 metros, a primeira da modalidade, Felipe fez 10.58s. No salto em distância, ele fez 7.38 de marca e no arremesso de peso lançou para 14.13 metros, sua melhor marca da temporada. Cada modalidade do decatlo rende uma quantidade de pontos para cada atleta. Vence quem tiver mais pontos ao final de todas as provas. Felipe terminou a primeira sessão com 2.597 pontos e na 9ª colocação geral. A segunda sessão do primeiro dia será disputada a partir das 6h30 (horário de Brasília) com o salto em altura e 400 metros rasos.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real