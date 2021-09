Atleta de Cabo Verde é pedida em casamento pelo próprio guia após prova no atletismo

Keula Nidreia Semedo e Manuel Antônio da Veiga, de Cabo Verde, disputam os 200m T11, para deficientes visuais

Reprodução/ SporTV Pedido aconteceu depois da disputa da prova dos 200m T11



As Paralimpíadas não tem só competição. Tem momento românticos e inusitados também. Na noite desta quarta-feira, 1º, um pedido de casamento aconteceu no Estádio Olímpico de Tóquio na prova feminina dos 200m T11, para atletas com deficiência visual. Keula Nidreia Semedo, atleta de Cabo Verde, foi pedida em casamento após a disputa da prova pelo seu próprio guia, Manuel Antônio da Veiga. Ele se ajoelhou em frente à corredora e entregou a aliança. Os demais competidores que participaram da eliminatória assistiram e aplaudiram o momento. As imagens foram captadas pelas câmeras do SporTV. A dupla foi eliminada na categoria chegando em quarto com o tempo de 30s04. A brasileira Talita Simplício foi a vencedora da bateria com 25s45.