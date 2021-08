Atletismo: Alison dos Santos é bronze nos 400 metros com barreira masculino

Aos 21 anos, Piu fez a marca de 46:72 e melhorou sua melhor marca da vida

Wander Roberto/ COB Alison dos Santos é bronze nos 400m com barreiras



O maior nome do atletismo brasileiro na atualidade é Alison dos Santos, o Piu. O corredor de 21 anos chegou à final dos 400 metros com barreiras masculino em Tóquio 2020 depois de quebrar o recorde sul-americano na semifinal e brilhar na Liga Diamante 2020 e Jogos Pan-Americanos de 2019. Em uma prova muito disputada, o brasileiro conseguiu chegar em terceiro e conquistou o bronze com a marca de 46:72, seu melhor tempo na vida. O vencedor foi o norueguês Warholm, grande favorito da modalidade, que bateu o seu próprio recorde mundial (46.70) com 45:94 e também o recorde olímpico (46.78). Essa é a 11ª medalha do Brasil em Tóquio, a sexta de bronze.

