Jucilene Sales e Laila Ferrer não se classificam no lançamento de dardo

Nas provas da grama no atletismo, a brasileira Jucilene Sales participou do lançamento de dardo feminino e em sua primeira tentativa ‘queimou’ o arremesso, mas conquistou a marca de 60.14 metros e fez o 6º melhor tempo na primeira bateria. Na segunda bateria, Laila Ferrer fez a marca de 59.47 metros em sua primeira tentativa e diminuiu nas seguintes com 56.81 metros na segunda e na última, 57.61 metros. Avançavam à final quem marcasse mais de 63 metros ou com as melhores marcas, para o top 12. Ao final da prova, Jucilene terminou em 15º lugar e Laila em 18º, não avançando de fase.

