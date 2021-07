Natação: Sul-africana bate recorde mundial nos 200m peito e se emociona

Tatjana Schoenmaker demorou a perceber seu feito e foi abraçada pelas concorrentes dentro da piscina

Reprodução/ Olympics.com Tatjana Schoenmaker no momento em que percebeu ter batido o recorde mundial



Tatjana Schoenmaker, atleta da natação da África do Sul, protagonizou uma das cenas mais bonitas de Tóquio 2020. Na noite desta quinta-feira, 29, Tatjana competiu na prova dos 200m peito feminino e terminou com a medalha de ouro, fazendo o tempo de 2:18:95 batendo o recorde mundial da dinamarquesa Pedersen de 2:19:11 estabelecido em 2013. Na classificação da modalidade na terça-feira, Tatjana já tinha batido o recorde olímpico com 2:19:16 e melhora sua marca. Após bater no fim da prova, a atleta comemorou a vitória, mas não tinha visto que bateu o recorde mundial e quando olhou para o telão se emocionou. Ela foi abraçada pelas concorrentes fazendo uma das cenas mais bonitas até aqui. No pódio, Tatjana se emocionou muito e foi bastante aplaudida pelos nadadores que estavam na plateia.