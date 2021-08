Atletismo: Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo são eliminadas dos 200 m

Brasileiras não conseguiram garantir vagas nas semifinais do torneio; semifinal acontecerá às 7h25 de terça-feira, 3

Reprodução/Instagram @ vitoriarosa200m Atleta não conseguiu avançar de fase nos Jogos de Tóquio 2020



As brasileiras Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo não conseguiram ficar entre as melhores colocadas de suas baterias e acabaram sendo eliminadas da prova dos 200 m feminino do atletismo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ana Carolina foi a primeira brasileira a disputar a vaga, correndo na bateria 1 e fazendo o tempo de 23,20s, melhor marca na temporada e ficando na quinta colocação. Instantes depois, na bateria 4, Vitória foi à pista e fechou o percurso com tempo de 23,59s e na sexta colocação. Com isso, as duas não conseguiram índices para avançarem de fase. As vencedoras das baterias foram, respectivamente, Marie-Josee Ta Lou, da Costa do Marfim, e Christine Mboma, da Namíbia. Favorita ao pódio, Shelly-Ann Fraser Pryce, da Jamaica, venceu sua bateria. Gabrielle Thomas, e Jenna Prandini, dos Estados Unidos, Mujinga Kambudji, da Suíça, também estão entre as favoritas que se classificaram.