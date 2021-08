Regata da medalha de Martine Grael e Kahena Kunze é adiada por falta de vento

Prova que pode consagrar brasileiras como bicampeãs olímpicas foi adiada para amanhã; dupla holandesa lidera a competição com mesmo número de pontos que as atuais campeãs olímpicas

Reprodução/@timebrasil Brasileiras seguem na briga pelo segundo ouro olímpico



A regata da medalha da classe 49erFX feminina da vela dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que tem as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze brigando por medalhas, foi adiada por falta de ventos. A previsão era de que a prova decisiva fosse disputada às 2h30 desta segunda-feira, 2, mas a organização adiou a regata para terça-feira, 3, em horário que ainda não foi definido. Martine e Kahena chegam à final na segunda posição, com 70 pontos perdidos, mesma pontuação da dupla holandesa Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que lideram a prova. Caso vençam a regata, as brasileiras poderão conquistar o segundo título olímpico. Isso porque a dupla conquistou o ouro nos Jogos do Rio 2016 e chegaram a pódios nos Campeonatos Mundiais de 2017 e 2019, além de terem alcançado uma quarta colocação em 2018.