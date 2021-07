Natação: Bruno Fratus se classifica para a final dos 50m rasos masculino

Brasileiro fez o segundo melhor tempo da bateria 1 com 21:60; recorde olímpico é de Cesar Cielo com 21:30 em Pequim 2008

Jonne Roriz/COB Bruno Fratus está na final dos 50m rasos



No penúltimo dia de natação em Tóquio 2020, o brasileiro Bruno Fratus participou das semifinais dos 50m rasos masculino, a prova mais rápida das piscinas, e se classificou na bateria 1 com o tempo de 21:60 na segunda colocação. A final será neste sábado, às 22h30 (horário de Brasília). Na bateria 2, o favorito para o ouro o norte-americano Caeleb Dressel terminou em primeiro com 21:42. O brasileiro Cesar Cielo mantém o recorde mundial da prova com 20:91 desde 2009 e também o olímpico em 21:30 desde Pequim 2008.

