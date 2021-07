Ketiley Batista não avança para semifinal nos 100m com barreiras feminino

Brasileira fez o tempo de 13:40 e chegou em 7º lugar na bateria 4

Reprodução/ Instagram @keti_batista Ketiley Batista foi a representante do Brasil na prova



As provas do atletismo estão com tudo no Japão na noite desta sexta-feira, 30, no Brasil e manhã de sábado em Tóquio. Nos 100m com barreiras feminino, a brasileira Ketiley Batista fez o tempo de 13:40 e chegou em 7º lugar na bateria 4, ficando de fora da zona de classificação para a semifinal. O melhor tempo da bateria foi de Anderson, da Jamaica, com 12.67 segundos. O melhor tempo de toda a qualificatória foi da atleta de Porto Rico, J. Cmacho-Quinn, que participou da bateria 1. O Brasil também teve Chayenne da Silva desclassificada dos 400m com barreiras e Thiago André fora das decisões do 800m rasos masculino.

