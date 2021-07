Basquete: Em jogo acirrado, França vence os Estados Unidos por 83 a 76

Jogando sem LeBron James, americanos saíram na frente, mas acabaram sendo derrotados na estreia do torneio masculino

Reprodução/Twitter @FRABasketball Franceses surpreenderam os americanos e conquistaram a vitória



Na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, os Estados Unidos foram surpreendidos e acabaram sendo derrotados pela França por 83 a 76. Os americanos chegaram ao Japão como favoritos, mesmo com a ausência de seu principal jogador, LeBron James. O jogo foi disputado na manhã deste domingo, 25, pela primeira rodada da modalidade. Mesmo com o jogo equilibrado os Estados Unidos começaram o jogo melhor e viraram a metade da partida com uma vantagem de oito pontos: 45 a 37. Entretanto, no terceiro quarto os franceses viraram e fecharam a etapa com placar de 62 a 56. O último quarto foi intenso, com os EUA ultrapassando a França e abrindo sete pontos de vantagem. Mas os franceses contaram com duas cestas de três e um excelente desempenho ofensivo e nos arremessos livres para virar o jogo e abrir sete pontos em relação aos americanos. Na próxima rodada, os EUA enfrentam a Nigéria enquanto que a França encara o Japão