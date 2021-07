Tóquio 2020: Rebeca Andrade brilha e se classifica para três finais na ginástica artística

Ginasta disputara o ouro no solo, no salto e no individual geral; Flávia Saraiva se machucou e não disputou os dois últimos aparelhos, mas conseguiu vaga na final da trave

Gaspar Nóbrega/COB Ginasta fez excelentes apresentações e se classificou para as decisões



A ginasta Rebeca Andrade viveu uma noite mágica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e se classificou para três finais na ginástica artística. A atleta conseguiu índices para disputar o ouro no solo (14.066), com a quarta melhor nota, no salto (15.100), com a terceira melhor nota, e no individual geral, com a segunda posição, atrás apenas de Simone Biles. Um dos destaques de Rebeca foi sua apresentação no solo, quando utilizou uma versão da música ‘Baile de Favela’, do MC João, como acompanhamento da série. Além disso, ela obteve as notas 13.733 na trave e xxx nas barras assimétricas. Entretanto, a noite não foi tão boa para Flávia Saraiva, que se machucou no fim de sua série do solo e não disputou os dois últimos aparelhos. Mesmo assim, ela conseguiu carimbar uma vaga na final da trave (13.966), já que finalizou a série na 9ª posição, mas, como só são permitidas duas atletas por país e três chinesas estavam no top 8, ela herdou uma das vagas.