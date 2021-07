Brasil vai à final do revezamento 4x100m nado livre; Guido avança para a semifinal dos 100m costas

Fernando Scheffer venceu sua bateria e avançou para as semifinais dos 200m livre; Basseto e Sartori são eliminados

Reprodução/Instagram @cbdaoficial / Satiro Sodré Brasileiros conquistaram o quinto tempo



No segundo dia de provas da natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Brasil garantiu vaga na final do revezamento 4x100m nado livre ao conquistar o quinto melhor tempo das semifinais (3:12.59). A equipe é formada por Breno Correira, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini. Guilherme Guido cravou sua ida às semifinais dos 100m nado costas ao conquistar o 11º melhor tempo das eliminatórias. Guilherme Basseto, por sua vez, ficou com o 20º melhor tempo e foi eliminado. Fernando Scheffer conseguiu o segundo melhor tempo dos 200m nado livre (1:45.05) e foi para as semifinais da categoria. Murilo Sartori acabou ficando em último na quinta bateria da categoria e também foi eliminado. Mais cedo, Felipe Lima fez o 12º melhor tempo das semifinais dos 100m peito, mas ficou de fora da final da categoria.