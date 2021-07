Tênis de Mesa: Tsuboi vence e avança de fase; Takahashi perde para francesa e é eliminada

Tsuboi avançou e enfrentará nigeriano; Takahashi segue na disputa por equipes ao lado de Jessia Yamada e Carol Kumahara

Júlio César Guimarães/COB Atleta enfrentará nigeriano na próxima fase



Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Gustavo Tsuboi venceu Ovidiu Ionescu, da Romênia, por 4 a 1 (11/6, 9/11, 13/11, 11/9 e 11/9) e garantiu a classificação para a Rodada 3 do Tênis de Mesa individual masculino. Em sua quarta participação em Olimpíadas, esta já é sua melhor participação. Com a classificação, Tsuboi enfrentará Quadri Aruna, da Nigéria, atual número 21 do mundo, na próxima segunda-feira, 26. O horário ainda será divulgado pela organização. Por outro lado, Bruna Takahashi acabou sendo superada pela francesa Yuan Jia Nan por 4 a 0 (8/11, 7/11, 6/11 e 8/11). Com isso, a mesatenista foi eliminada do torneio individual dos Jogos de Tóquio. Ela ainda tem a disputa do torneio de equipes ao lado de Jessica Yamada e Carol Kumahara. Os jogos aconteceram no Ginásio Metropolitano de Tóquio durante a madrugada deste domingo, 25.