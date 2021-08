Basquete: França vence a Eslovênia por 90 a 89 e encara os EUA na final do torneio masculino

Eslovenos saíram na frente, mas não conseguiram segurar os franceses e acabaram perdendo a chance de disputar uma final inédita

Reprodução/Twitter @FRABasketball Franceses venceram o jogo por apenas um ponto de vantagem



Depois dos Estados Unidos derrotarem a Austrália e se classificarem para a final do basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, foi a vez de Eslovênia e França entrarem em quadra para definirem o outro finalista que disputará o ouro. Liderada por Luka Doncic, a seleção eslovena faz sua melhor campanha na história, enquanto que os franceses tentavam voltar a final depois de 21 anos. Mas quem se deu melhor foram os francesess, que venceram o jogo por 90 a 89 e garantiram o retorno do país à final da modalidade. A vitória francesa não parecia fácil já no primeiro quarto, quando, após um início de jogo movimentado, a seleção de Doncic conseguiu abrir uma pequena vantagem e fechar a parcial em 29 a 27. No segundo quarto, a França tentou igualar as ações e viveu um momento melhor que o da Eslovênia, que soube segurar a vantagem e fechou a primeira metade do jogo com placar de 44 a 42.

No começo do terceiro quarto, a França começou melhor e conseguiu tomar a frente do placar e abrir até dez pontos de vantagem em relação aos eslovenos. Ao fim da parcial, os franceses venciam o jogo por 71 a 65, levando a decisão do jogo para o último quarto. Precisando reverter a desvantagem, a Eslovênia foi para cima e encurtou a diferença de pontos até conseguir empatar em 78 a 78 faltando cinco minutos de jogo. Nos últimos minutos de jogo, a vantagem era de apenas um ponto, mas Batum conseguiu impedir a cesta que daria a vitória aos eslovenos e garantiu a França na final.