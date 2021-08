Com gol olímpico de Rapinoe, EUA vencem a Austrália e garantem o bronze no futebol feminino

Após derrotas nas semifinais, seleções disputaram o terceiro lugar do torneio de futebol feminino; veteranas Rapinoe e Lloyd marcaram os gols das americana

Reprodução/Twitter @USWNT Lloyd e Rapinoe marcaram os gols americanos



Após serem eliminadas da briga pelo ouro do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, os Estados Unidos e a Austrália entraram em campo para disputar a medalha de bronze. A partida aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira, 5, e as americanas se deram melhor ao vencer o jogo por 4 a 3. Logo no começo do jogos, as americanas abriram o placar com gol olímpico de Megan Rapinoe, mas viu as australianas empatarem em seguida com Kerr. Minutos depois, a goleira Franch fazer uma grande defesa. Entretanto, o empate durou pouco tempo, porque, após a defesa afastar mal, Rapinoe pegou de primeira e marcou seu segundo golaço no jogo. Ainda no primeiro tempo, a veterana Lloyd marcou o terceiro gol na partida. Na começo da segunda etapa, Lloyd voltou a marcar após falha na defesa da Austrália, que não se abalou e diminuiu a vantagem com gol de Foord. Depois do gol australiano, o jogo acalmou. Lloyd chegou a marcar seu terceiro gol, mas o tento foi anulado pela arbitragem. Já no fim do jogo, Gielnik arriscou de longe e marcou outro belo gol, diminuindo a vantagem. Com o resultado, os EUA voltaram ao pódio olímpico depois de terem sido eliminados de forma precoce no Rio 2016. A decisão do ouro entre Canadá e Suécia está marcada para as 23h desta quinta.