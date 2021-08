EUA vence Austrália por 97 a 78 e está na final do basquete masculino

Donos de 15 das 19 medalhas de ouro da história das Olimpíadas, norte-americanos esperam vencedor de França e Eslovênia

REUTERS/Brian Snyder Estados Unidos e Austrália disputaram as semifinais do basquete



Os Estados Unidos são uma potência no basquete mundial. Donos de 15 das 19 medalhas de ouro da modalidade em Jogos Olímpicos, o Dream Team voltou a se classificar para uma decisão. Na madrugada desta quinta-feira, 5, eles enfrentaram a Austrália em um jogo que foi até que bem disputado. No fim do segundo quarto, por exemplo, os australianos estavam na frente do placar. Mas na segunda parte do jogo, os norte-americanos melhoraram e abriram uma boa vantagem fechando em 97 a 78 e deixando os adversários para a disputa do bronze. O confronto entre França e Eslovênia na manhã desta quinta irá definir as seleções que disputarão o ouro.

