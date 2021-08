Basquete: Seleção feminina dos EUA atropela a Austrália por 79 a 55 e está na semifinal

Vitória coloca as estadunidenses no caminho da Sérvia na próxima fase

EFE/EPA/JOE GIDDENS EUA é o grande favorito para ouro



Assim como no masculino, o basquete feminino dos Estados Unidos confirmou presença na semifinal dos Jogos Olímpicos após vencer a Austrália por 79 a 55. O jogo previa uma batalha acirrada entre as duas equipes, mas dentro de quadra a resposta foi diferente. Com grandes nomes da WNBA, os EUA não tiveram dificuldade para fazer o placar e dominaram amplamente o jogo. Na semifinal que será disputada sexta-feira, dia 6, às 1h40 (horário de Brasília), as estadunidenses irão enfrentar a Sérvia, que bateu a China por 77 a 70. A outra semifinal ainda não foi definida. Na chave do masculino, exatamente o jogo entre EUA e Austrália acontece na madrugada de quinta-feira, às 1h15.